Real Madrid-Manchester City, Guardiola: “Preso un gol evitabile, non è ancora finita. Gabriel Jesus? Dico la mia”

Il Manchester City con un piede e mezzo nei quarti di finale di Champions League.

I Citizens hanno superato per 2-1 in rimonta il Real Madrid grazie a Kevin De Bruyne che prima ha messo sulla testa di Gabriel Jesus il gol del pari e poi trasformato il calcio di rigore della vittoria. Il manager spagnolo del club inglese, intervenuto in conferenza stampa, ha analizzato la prestazione della sua squadra tessendo le lodi dei propri calciatori che hanno dato tutto fino all’ultimo.

Champions League, Real Madrid-Manchester City 1-2: i Citizens ribaltano i blancos, doccia fredda per Zidane

“Abbiamo subito un gol che non avremmo dovuto prendere, segnando poi nel momento in cui il Real stava giocando bene. Non è ancora finita: se c’è una squadra che può rimontare, quella è il Real Madrid. Abbiamo mostrato personalità, sono soddisfatto: dopo i primi quindici minuti siamo venuti fuori. Gabriel Jesus? Non c’è un attaccante al mondo che abbia la stessa intensità di Gabriel con il pallone. Parliamo di un ragazzo incredibile, è stupendo come corre con il pallone, e abbiamo deciso di giocare senza una punta centrale a causa del modo in cui difendono. Squalifica UEFA? Sono fiducioso, e ora come ora l’unica cosa che possiamo fare è giocare al meglio e vincere le partite. Spero che il nostro board e gli avvocati riescano a convincerli che non abbiamo fatto cose cattive”.