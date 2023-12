Vivarini: “Risultato giusto. Ringrazio i tifosi rosa, nostro obiettivo giocare bene”

"Faccio i complimenti ai ragazzi, hanno interpretato la partita nel modo giusto. Non è facile venire a Palermo e tirare fuori questa personalità. Abbiamo avuto tantissime occasioni per far gol. Il Palermo ci ha messo un po’ in difficoltà, ma siamo riusciti a segnare e creare occasioni. C’è stata un po’ di sofferenza alla fine, però mi va bene, dobbiamo imparare anche ad arginare questo. Tutto positivo. Ringrazio anche i tifosi rosanero che a fine partita ci hanno riservato qualche apprezzamento. Il nostro obiettivo è giocare bene a calcio. Stiamo migliorando sempre, in Serie B non basta quello che facevamo l’anno scorso. Il Palermo ci veniva a prendere uomo su uomo, l’anno scorso non succedeva. Abbiamo dovuto lasciare un po’ di superiorità numerica sulla linea difensiva. La squadra sta crescendo sotto tanti aspetti. Il campionato è lungo e difficile. Le partite che abbiamo perso le abbiamo perse perché l’avversario è di livello alto. Dobbiamo pensare alla crescita e consolidare questi lavori. Però ci prendiamo queste soddisfazioni. Non ci aspettavamo questo cambio di modulo di Corini, soprattutto nella situazione del Palermo pensavo si andasse sul sicuro. Appena abbiamo visto la formazioni abbiamo cambiato le uscite e modulato la formazione. Abbiamo fatto la formazione nello spogliatoio praticamente. I ragazzi sono stati bravi. In linea di massima, l’abbiamo subito detto e ci siamo adeguati. Abbiamo temuto il pareggio. Di Francesco è stato molto pravo nell’uno contro uno. Il risultato è più che meritato.Mi hanno chiesto il cambio sia Vandeputte che Katseris. Gli attaccanti poi erano stremati, hanno corso tanto. Quasi tutti i cambi sono stati obbligati. Abbiamo fatto cambi conservativi per cercare di contenere di più la spinta del Palermo".