Palermo-Catanzaro 1-2: furia tifosi, volano aste e bottiglie in campo. Corini…

Il Palermo incassa l'ennesimo risultato negativo dell'ultimo periodo. Dopo aver perso contro il Cittadella e aver pareggiato tra le mura della Ternana, arriva il pesante ko interno per mano del Catanzaro di Vincenzo Vivarini. Il risultato finale dice 1-2 per i giallorossi, ma il parziale poteva essere molto più ampio.

Al termine del settimo minuto di recupero ed al triplice fischio del direttore di gara, il pubblico rosanero è andato su tutte le furie. Bottiglie verso i giocatori, aste e altri oggetti all'indirizzo del rettangolo verde sono volati dalla tribune del Renzo Barbera. Un pubblico saturo di prestazioni negative e risultati che non rispecchiano le aspettative di una stagione che richiama la banda di Corini a recitare un ruolo di protagonista. Proprio il tecnico di Bagnolo Mella, dopo la fine della sfida, si era avvicinato alla Curva Nord per prendersi in prima fila i fischi del pubblico. Poi il caos...