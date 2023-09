Catania, Mazzotta: “Io palermitano? Orgoglioso di giocare in una piazza importante”

Le dichiarazioni di Antonio Mazzotta, ex giocatore del Palermo, oggi in forza al Catania di Tabbiani nel girone C di Serie C.

“Siamo un grande gruppo, possiamo fare bene. Abbiamo ampi margini di miglioramento, considerando anche che ci sono giocatori ancora non in condizione. A Caserta cercheremo di recuperare i punti persi tra le mura amiche. Molti giocatori siamo nuovi e le idee di gioco non sono facili da applicare, dobbiamo però sposare il credo del mister. Inoltre, dovremmo migliorare sulle palle inattive. Io palermitano? Si ma orgogliosissimo di giocare in questa piazza molto importante. Non vedo l’ora che piazze come questa tornino in Serie A, sono cresciuto vedendo Catania, Palermo e Messina nella massima serie”.