Catania, interesse per il fantasista Botta: l’ex Inter si è svincolato dal Bari

L'arrivo del centrocampista Michele Rocca è stato il primo colpo del Catania fresco di promozione in Lega Pro dopo la netta vittoria del girone I di Serie D scorso. La trattativa ben avviata con il Pescara per il riscatto di Chiarella e la chiusura del colpo ex Novara , il nuovo roster del club guidato da Luca Tabbiani , che si presenta con ambizioni di vertice ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie C , è ancora in piena evoluzione.

Secondo "TuttoMercatoWeb" uno dei principali nomi al vaglio del direttore sportivo, Antonello Laneri è Ruben Botta. L'ex centrocampista di Boca Juniors, Inter e Chievo Verona tra le altre, ha di recente concluso la sua esperienza in Serie B con il Bari di Michele Mignani. Attualmente l'argentino è svincolato ed è in attesa di un'importante chiamata per proseguire la sua carriera. In biancorosso nell'ultimo biennio ha totalizzato in cinquantasette presenze, sette reti e tredici assist per i compagni. Si tratta di un talento (classe 1990) mancino dotato di un'ottima tecnica che può ricoprire tanti ruoli tra centrocampo e attacco. Seguiranno aggiornamenti sul suo futuro.