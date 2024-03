Catania-Giugliano, le probabili formazioni: out Chiricò. Peralta e Salvemini dal 1′

La preview e le probabili formazioni del match tra Catania e Giugliano, valido per la trentaquattresimo giornata del girone C di Serie C.

⚽️ 28 marzo - 12:08

Catania di Michele Zeoli cerca di dimenticare la sconfitta contro la Turris e tornare alla vittoria. La squadra siciliana affronterà il Padova nella finale di ritorno della Coppa Italia il 2 aprile. Dopo due sconfitte consecutive in tutte le competizioni, i rossazzurri vogliono tornare al successo. Anche il Giugliano di Valerio Bertotto cerca la continuità dopo la vittoria per 3-2 contro l'Avellino. La squadra si affida alle qualità offensive di Salvemini. Alcuni giocatori saranno assenti nella partita, tra cui Bethers, Silvestri, Tello, Sturaro e Marsura per il Catania, e Baldè e Maselli per il Giugliano. La finale di Coppa sembra lontana per il Catania, che si concentra sulla salvezza e sulla necessità di compattare l'ambiente. La squadra potrebbe schierare Diego Peralta dall'inizio e adottare un modulo 4-2-3-1 o 3-4-1-2, con Di Carmine e uno tra Cianci e Costantino al centro dell'attacco.

Il Giugliano, dopo la vittoria contro l'Avellino, cerca di continuare il suo successo in una stagione positiva. Francesco Salvemini è stato fondamentale con otto gol, inclusa una doppietta su rigore. Potrebbe esserci l'impiego di Berardocco al posto di Maselli, che è squalificato. Di Dio prenderà il posto di Baldè in attacco. Valerio Bertotto dovrà gestire attentamente Oyewale e Yabre durante il Ramadan.

LE PROBABILI FORMAZIONI — Catania (4-2-3-1): Furlan; Rapisarda, Monaco/Curado, Kontek, Castellini; Zammarini, Welbeck; Chiarella, Peralta, Cicerelli; Di Carmine/Costantino. Allenatore: Michele Zeoli.

Giugliano (4-3-3): Russo; Valdesi, Cargnelutti, Caldore, Oyewale/Yabre; Giorgione, Berardocco, De Rosa; Ciuferri, Salvemini, Di Dio. Allenatore: Valerio Bertotto.

DOVE VEDERE IL MATCH — Catania-Giugliano verrà proposta in diretta televisiva da Sky. Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 253.

