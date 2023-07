Catania, ecco Rocca: “Obiettivo tornare in Serie B. Idolo? Marchisio anche se…”

L'arrivo del centrocampista Michele Rocca (svincolatosi dal Novara ) è stato il primo colpo del Catania fresco di promozione in Lega Pro dopo la netta vittoria del girone I di Serie D scorso. Il classe 1996 in passato è stato utilizzato nel ruolo di mezzala da Zeman a Foggia . Di conseguenza, rappresenta un profilo idoneo anche per il calcio di Tabbiani .

"Ambizione e lavoro sono le parole chiave che i dirigenti mi hanno trasmesso. A me piace fare un po’ tutto, sia fase offensiva che difensiva. Il mio obiettivo personale è quello di cercare di tornare in Serie B, per ora però l’importante è quello di cercare di trovare un’identità come squadra. Dobbiamo avere un nostro credo, una nostra filosofia e soprattutto un nostro calcio. Le squadre che vengono qua devono temerci. L’importante è lavorare, poi sono convinto che i risultati arriveranno. Idolo? Marchisio mi è sempre piaciuto anche se sono interista, però come modo di giocare mi piaceva molto”.