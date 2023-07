Catania, l’ex Palermo Somma: “Il mio ginocchio sta bene. Tabbiani? Impressione top”

“Il mister? Tutti abbiamo ricavato un’ottima impressione, è molto in gamba anche a livello umano, attento ai dettagli e si vede che ha tantissima voglia di fare con idee ben chiare. Starà a noi seguirlo e metterle in pratica. Scherza molto con noi? Vero, anche perchè questo è un gruppo di bei personaggi (ride, ndr). Tutti molto simpatici. Diciamo che la battuta è sempre pronta ed anche il mister si sta adattando. Chiricò? Si è già integrato alla grande, come calciatore non lo scopriamo oggi. Ha fatto grandi cose in carriera, giocatore importantissimo. Inoltre è una persona molto solare, dà energia e positività al gruppo. Obiettivi personali? E’ il mio secondo anno in rossazzurro, la parte iniziale di adattamento è passata. Sarà importante dare il mio contributo rispondendo presente quando verrò chiamato in causa, lavorerò tutti i giorni per quello”.