Calciomercato Catania, si sogna in grande: nel mirino Torregrossa dal Pisa

Il Catania sogna in grande per il ritorno in Serie C: il club etneo ha messo nel mirino l'attaccante del Pisa Ernesto Torregrossa

⚽️

Il Catania tornerà in questa stagione a calcare i campi del professionismo dopo l'inferno della Serie D. I rossoazzurri hanno stravinto il girone I lo scorso anno e hanno guadagnato la promozione in Serie C. La dirigenza etnea sta lavorando alacremente per rinforzare la rosa del tecnico Luca Tabbiani.