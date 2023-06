Venezia, il ds Antonelli annuncia: “Futuro Ceccaroni? C’è una trattativa in atto”

"Per Ceccaroni c’è una trattativa in atto, vedremo nei prossimi giorni", così il direttore sportivo del Venezia, Filippo Antonelli, intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sul calciomercato del club lagunare. La trattativa in corso a cui fa riferimento il ds è verosimilmente quella intavolata con il Palermo targato City Football Group. Il club di viale del Fante avrebbe raggiunto un'intesa di massima con l'entourage del difensore ex Spezia che ha un contratto con il Venezia in scadenza nel 2027. Le parti sarebbero a lavoro per limare il gap presente tra le due società con Ceccaroni che potrebbe essere il secondo rinforzo nella difesa del Palermo dopo Fabio Lucioni. Ecco, di seguito, le dichiarazioni di Antonelli che si è inoltre soffermato sull'obiettivo di potenziare l'organico a disposizione di Vanoli.