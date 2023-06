Palermo, Pigliacelli punto fermo: rinnovo ed adeguamento per il portiere. I dettagli

Grande stagione quella di Mirko Pigliacelli a Palermo. La Romania, l'esperienza di Craiova l'hanno fatto crescere come calciatore e come uomo. L'estremo difensore giunto nel capoluogo siciliano è un profilo nettamente più pronto rispetto a quello conosciuto tra Trapani e Frosinone in Italia. A pescarlo è stato Renzo Castagnini la scorsa estate, bravi Rinaudo e Corini a puntarci. E' stato più e più volte l'ancora di salvataggio di una compagine rosa traballante in difesa e poco convincente sul piano del gioco. Il portiere poche volte si è fatto trovare impreparato, e l'uomo Mirko non ha mai sbagliato una parola fuori dal campo. Professionista serio ed esemplare, pronto, con l'entusiasmo del primo giorno, a ripartire ancora una volta dalla casacca del capoluogo siciliano.