Palermo, ecco il nuovo segretario generale: arriva Visci dallo Spezia. I dettagli

Pierfrancesco Visci, ex direttore gestione e infrastruttura dello Spezia, starebbe per entrare a far parte di una delle holding più potenti del panorama calcistico. Secondo quanto riportato da TMW, l'ex Inter, il quale ha già lavorato con Giovanni Gardini, sarebbe in procinto di essere nominato nuovo segretario generale del Palermo targato City Football Group, "galassia" che comprende tra i propri club anche il Manchester City in Inghilterra ed il Girona in Spagna.