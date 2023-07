Palermo, l’ex Mario Santana riparte dall’Athletic Club in Eccellenza: i dettagli

Dopo l'esperienza in Serie D con il Palermo FC allora targato "Hera Hora" e il primo anno in Lega Pro sotto gli ordini di Boscaglia prima e Filippi poi, Santana aveva deciso di ritirarsi. Due anni di collaboratore tecnico all'interno del club del capoluogo siciliano non sono bastati a tenerlo lontano dai campi da calcio. Ecco, dunque, il suo ritorno ufficiale: Athletic Club Palermo, società che milita in Eccellenza siciliana lo ha annunciato oggi sui propri canali social.