ASD Resuttana San Lorenzo: al club palermitano affidato il campo Cardinale di Capaci

Questa importante nomina rappresenta per il Resuttana San Lorenzo un riconoscimento per il lavoro svolto fino ad oggi e la possibilità di poter continuare a crescere in un ambiente sportivo di alto livello, prendendosi carico di un progetto ambizioso insieme all’impresa edile *L.T. Costruzioni SRL*, che ha già partecipato alla ristrutturazione dello *stadio Renzo Barbera di Palermo* nel 2022. L’impegno della Società, che anche nella prossima stagione disputerà il campionato di Eccellenza, sarà quello di *riqualificare la struttura* che attualmente versa in stato di abbandono. Il Resuttana San Lorenzo ha presentato al comune di Capaci un progetto di ristrutturazione che permetterà all’impianto sportivo di diventare un *fiore all’occhiello per lo sport locale.* Fanno infatti parte di questo progetto interventi di notevole importanza, come l’*adeguamento del terreno di gioco e delle dimensioni del campo ai criteri regolamentari per le partite di Serie C*, l’ampliamento delle *tribune sino a 1500 posti* e la creazione di *due campi di Padel* ed di una *struttura polifunzionale* per gli sport indoor, che renderanno l’impianto di Capaci una vera e propria *cittadella dello sport*.