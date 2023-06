Palermo, a sinistra piacciono Quagliata e Corrado. La Gumina vuole tornare rosanero

Corrado ha vestito la maglia rosanero del ritorno in Lega Pro sebbene la sua esperienza in quel Palermo fu molto deludente prima con Boscaglia e poi con Filippi in panchina, al netto dei tanti problemi fisici rimediati dal calciatore. Corrado si è poi preso le sue soddisfazioni con due buoni campionati in Serie C con la FeralpiSalò e nell’ultima stagione è stato un punto di forza della Ternana. Quagliata è un'idea suggestiva non tanto nata per caso e sarebbe quella di riportare Giacomo Quagliata, palermitano di nascità, in Sicilia. Laterale mancino della Cremonese, è cresciuto nel florido vivaio del "Calcio Sicilia". Il classe 2000 è arrivato in Serie A nella sessione estiva di mercato scorsa, quando i grigiorossi lo ha preso dall'Heracles Almelo. Per lui quest'anno c'è stato poco spazio, soltanto sei le gare dal primo minuto, per un complessivo score di 20 presenze.