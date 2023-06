Cavese, ufficiale l’addio di Troise: il comunicato. In pole per sostituirlo Ferraro

Si cambia pelle in casa Cavese. La compagine campana dopo due mancate promozioni per il rotto della cuffia e diciotto mesi di continuità torna a voltare pagina in termini di guida tecnica. Emanuele Troise non sarà più l’allenatore. Il comunicato ufficiale è arrivato in giornata, ma la notizia era nell'aria da diverso tempo. Così si spiegano i contatti avviati con diversi tecnici che tra dilettantismo e professionismo sono ormai volti noti. Da Giovanni Ferraro (due volte campione di Serie D nelle ultime due stagione con Catania e Giugliano) a Gaetano Auteri (ex tecnico di ACR Messina e Catanzaro). Più sullo sfondo il profilo di Daniele Cinelli (ex vice di Raciti nel club siciliano in Lega Pro lo scorso anno). Di seguito, l'annuncio della Cavese su Troise (sul quale c'è l'interesse della Spal):