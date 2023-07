Possibile lo scambio dei big delle rispettive squadre. L'Empoli accoglierebbe Gyasi in Serie A mentre lo Spezia Bandinelli in B.

Nel finale dello scorso mese di giugno ci sarebbe stato un contatto tra il Palermo e l'entourage di Emmanuel Gyasi, attaccante nato proprio nel capoluogo siciliano e di proprietà dello Spezia. Tuttavia, secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il club ligure recentemente retrocesso in Serie B starebbe trattando con l'Empoli per far restare l'italo-ghanese in massima serie.