Calciomercato Serie B, Gazzetta: “Palermo, Parma e Cremonese, un vuoto a sinistra”

Tuttavia, come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il club rosanero non è il solo a caccia di un quarto basso di sinistra. Anche il Parma e la Cremonese, due big della categoria che punteranno alla promozione in Serie A, necessitano di un nuovo innesto in quella posizione. Il tecnico grigiorosso Davide Ballardini potrebbe perdere Valeri per poi fiondarsi su Corrado della Ternana, profilo seguito con particolare attenzione anche dalla dirigenza rosanero. Sul piatto, secondo il quotidiano, c'è anche Falasco dell'Ascoli che potrebbe far comodo anche alle realtà più potenti della Serie B.