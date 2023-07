Il quotidiano sottolinea come questo lunedì dovrebbero emergere ulteriori dettagli circa le condizioni di Buttaro ed anche per quanto riguarda Nicola Valente, fermatosi in allenamento lo scorso sabato, ma che prima dell'inizio del match amichevole ha ricevuto l’omaggio del Legnago, nella quale ha militato dal 2010 al 2015, arrivando anche ad indossare la fascia da capitano della formazione veneta.