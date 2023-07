Corini: “Tutto sulle condizioni di Valente. Gomes e Stulac in campo insieme non è…”

"Valente ha preso un colpo, non abbiamo voluto sovraccaricarlo e lo valutiamo giorno dopo giorno. Buttaro ha subito un colpo vicino al polpaccio, il dottore mi ha rassicurato, dobbiamo gestire solo una botta. Tifosi preoccupati? E' normale, a tutti noi piace vincere, quando pareggi o perdi non va bene. Ma stiamo lavorando forte, se avessi scelto una strada più comoda avrei scelto un altro tipo di amichevoli. I tifosi devono stare sereni. Il nostro mercato ha vissuto una fase inziale importante, ora c'è attenzione per definire l'organico al meglio. A volte in qualche situazione è mancata la scelta, ho dovuto adattare Damiani e Broh con caratterestiche diverse. Col recupero di certi giocatori avremo un peso specifico diverso. Dobbiamo prendere un'alternativa ad Aurelio, attenzione su punte esterne e in mezzo al campo. C'è grande attenzione per migliore l'organico. Mi è dispiaciuta qualche assenza che ci ha penalizzati, Ceccaroni non ho potuto allenarlo da centrale dovendolo adattare. C'è volontà di migliorare la squadra, vogliamo soppesare le scelte e valutare bene. Aurelio? Stiamo gestendo con grande attenzione, col Bologna ha fatto molto bene, non vogliamo rischiare niente per averlo con noi nella prima trasferta in Coppa Italia. Stulac e Gomes insieme? Non è un esperimento, anche l'anno scorso hanno già giocato insieme prima dell'infortunio di Leo, possono giocare insieme e può essere importante in certe partite. Mi piace l'intensità con cui sta lavorando Stulac. Verona? Ha fatto un campionato in salita, bravi a raggiungere la salvezza e hanno preso un allenatore esperto come Baroni: possono salvarsi. Legnago? E' una categoria diversa, una squadra pronta dal punto di vista fisico. Ho fatto i complimenti a Donati".