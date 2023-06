Calciomercato Palermo, in chiusura Vasic dal Padova: i dettagli dell’affare

Battuta ogni concorrenza. A sorpresa, il Palermo chiude il colpo Vasic che aveva stupito tutti in Serie C con il Padova.

Accelerata improvvisa da parte del Palermo F.C. per accaparrarsi le prestazioni sportive di Aljosa Vasic. Il fantasista del Padova si è distinto nello scorso campionato di Serie C con otto gol e quattro assist con la formazione veneta. Il classe 2002 aveva ricevuto di recente l'interesse non solo dal club rosanero e da altre compagini di Serie A e B, ma anche di prestigiose società estere come quella del Feyenoord.