Palermo, affari da grandi firme: c’è Lucioni, assalto a Gyasi dello Spezia

Oltre che in difesa, si lavora anche per rinforzare il tridente offensivo a disposizione di Eugenio Corini . Nelle ultime ore ci sarebbe stato un contatto con Emmanuel Gyasi , attaccante nato a Palermo e di proprietà dello Spezia . "Un colloquio tra l’entourage del giocatore di origini ghanesi e il d.s. Rinaudo c’è stato, la situazione è ancora in fase embrionale, ma c’è tutta la volontà di seguirne gli sviluppi dipendendo principalmente dai progetti dello Spezia che deve ancora scegliere il nuovo allenatore", prosegue la Rosea. L'operazione è complessa e bisogna capire le intenzioni del club bianconero.

Il Palermo monitora con particolare attenzione anche le vicende legate al futuro di Roberto Insigne del Frosinone e di Anthony Partipilo della Ternana. "In posizione più defilata restano il talentino del City Carlos Borges e Tremolada. Sempre in attacco, sono giorni caldi per Leonardo Mancuso, è lui il profilo individuato come alternativa-spalla di Brunori", conclude l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport".