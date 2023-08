Calciomercato Palermo, GdS: “Morutan, si cerca l’accordo. Out Konyaspor e Sivasspor”

Elemento dotato di estro e qualità, sia in sede di rifinitura sia in fase di finalizzazione, Morutan è la prima idea di Rinaudo e Bigon per alzare l'asticella dalla trequarti in su nel Palermo di Corini. Non solo Rivas (bloccato dalla situazione che sta vivendo la Reggina e fino allo svincolo d’autorità della FIGC non può considerarsi un vero e proprio obiettivo di mercato) quindi come profilo vagliabile per potenziare il roster offensivo rosanero, l'ex Pisa sta diventando una pista interessante da seguire per il club di viale del Fante.