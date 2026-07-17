Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nelle ultime ore starebbe prendendo forma una riflessione interna al City Football Group sul futuro del Palermo e sull'organizzazione dell'area sportiva. Il quotidiano sottolinea come, dopo il finale della scorsa stagione, la proprietà stia valutando come migliorare ulteriormente il rendimento del club, pur precisando che non ci sarebbe alcuna decisione già presa.

In questo contesto emerge il nome di Pantaleo Corvino, attualmente libero dopo la conclusione della sua esperienza con il Lecce. Il dirigente viene indicato come un profilo apprezzato per la sua capacità di valorizzare giovani talenti e costruire progetti sostenibili, caratteristiche che sarebbero considerate in linea con la filosofia del City Football Group.

L'articolo evidenzia inoltre il rapporto di stima tra Corvino e Hugo Viana, responsabile dell'area sportiva del Manchester City, ricordando come i due abbiano collaborato in passato nell'operazione che portò Morten Hjulmand dal Lecce allo Sporting Lisbona.

Il Corriere dello Sport precisa però che, allo stato attuale, non esisterebbe alcun contatto concreto né un'offerta nei confronti di Corvino. Si tratterebbe di una semplice ipotesi che circola negli ambienti calcistici e che sarebbe oggetto di valutazioni interne, senza sviluppi operativi.

Il quotidiano aggiunge anche che dal Palermo arrivano smentite molto nette sull'argomento. Nonostante ciò, ribadisce come la proprietà inglese possa legittimamente interrogarsi sul futuro del club, indipendentemente dall'esito della prossima stagione, considerata l'ambizione del progetto.

La conclusione dell'articolo invita quindi alla prudenza: la pista Corvino-Palermo viene descritta come un'ipotesi ancora tutta da verificare, un "sussurro" di mercato che, al momento, non si è trasformato in una trattativa concreta, ma che resta comunque una voce monitorata negli ambienti vicini al City Football Group.