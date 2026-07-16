Il centrocampista si è presentato in conferenza stampa.
VIDEO Palermo, parla il presidente del Manchester City: "Dobbiamo andare in Serie A"
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Palermo
Palermo, Bozzolan più vicino e per la porta spunta Fortin: le notizie di oggi
Notizie
Palermo, otto gol nel primo test stagionale contro il Gherdeïna
Palermo
Palermo, Inzaghi: "Ci sono squadre forti ma noi vogliamo essere all'altezza, abbiamo un grande obiettivo"
Palermo
Palermo, Inzaghi: "Siamo carichi e fiduciosi. Obiettivo? Voglio rendere i tifosi orgogliosi di questa squadra"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti