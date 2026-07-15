Termina 8-0 la prima amichevole del ritiro in Val Gardena. Un primo test per mettere minuti sulle gambe e cominciare ad assemblare i primi cambiamenti dal punto di vista tattico. Comincia a modellarsi il 4-2-3-1 scelto da mister Inzaghi in vista della nuova stagione di Serie B, con tutti i nuovi acquisti che hanno trovato i primi minuti con la maglia rosanero. Tante rotazioni, primi schemi e dettami di natura tattica che verranno sicuramente riproposti e perfezionati nel corso del ritiro, e delle successive gare di preparazione.

TABELLINO

Formazione primo tempo: Joronen, Cassandro, Bani, Magnani, Augello, Estevez, Gomes, Le Douaron, Hernani, Johnsen, Pohjanpalo

Formazione secondo tempo: Nespola, Pierozzi, Peda, Ceccaroni, Avena, Segre, Ranocchia, Vasic, Palumbo, Gyasi, Aghileri

MARCATORI: Johnsen (23’), Le Douaron (27’, 36’), Pohjanpalo (39’, 41’), Aghileri (50’), Vasic (75’), Ranocchia (90')

PROSSIMO APPUNTAMENTO

I rosanero torneranno in campo sabato 18 luglio, alle ore 16.00, contro l'Ingolstadt 04.