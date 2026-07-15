Il Palermo continua a monitorare con attenzione il profilo di Bozzolan. Il terzino sinistro della Reggiana è tra i giocatori più richiesti della rosa granata e, come confermato dal direttore sportivo Marco Bernardi a il Resto del Carlino, ha già ricevuto alcune richieste ufficiali. Il dirigente ha spiegato che, in virtù dell'accordo con il Milan, il classe 2004 potrà lasciare la Reggiana soltanto in prestito.

Bozzolan è destinato a partire?

«È bravo e in questo momento ha mercato, tanto che ha ricevuto alcune richieste ufficiali. Visto l'accordo con il Milan, può partire soltanto in prestito. Al termine della prossima stagione i rossoneri potranno decidere se riacquistarlo oppure venderlo e, in quest'ultimo caso, il 50% dell'incasso spetterà alla Reggiana.»