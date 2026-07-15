I numeri di maglia scelti dai calciatori rosanero per il ritiro

- Palermo
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Il Palermo, tramite un comunicato ufficiale, ha diramato i numeri di maglia provvisori scelti dai calciatori rosanero in vista del test contro il Gherdëina, in programma oggi alle 17:30.

I NUMERI PROVVISORI

3 Augello

5 Palumbo

6 Gomes

8 Segre

10 Ranocchia

11 Gyasi

12 Nespola

13 Bani

14 Vasic

17 Johnsen

18 Avena

19 Desplanches

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

23 Hernani

24 Estevez

27 Pierozzi

29 Peda

30 Bertolino

32 Ceccaroni

35 Sciortino

63 Balaguss

66 Joronen

78 Balsamo

80 Squillacioti

84 Cassandro

96 Magnani

99 Anghileri

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