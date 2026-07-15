I numeri di maglia scelti dai calciatori rosanero per il ritiro
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Il Palermo, tramite un comunicato ufficiale, ha diramato i numeri di maglia provvisori scelti dai calciatori rosanero in vista del test contro il Gherdëina, in programma oggi alle 17:30.
I NUMERI PROVVISORI
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
8 Segre
10 Ranocchia
11 Gyasi
12 Nespola
13 Bani
14 Vasic
17 Johnsen
18 Avena
19 Desplanches
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
23 Hernani
24 Estevez
27 Pierozzi
29 Peda
30 Bertolino
32 Ceccaroni
35 Sciortino
63 Balaguss
66 Joronen
78 Balsamo
80 Squillacioti
84 Cassandro
96 Magnani
99 Anghileri
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