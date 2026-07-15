La società rosanero comunica la cessione in prestito del portiere al club pugliese.
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Il Palermo, tramite una nota nel sito ufficiale, ha comunicato la cessione a titolo temporaneo di Francesco Di Bartolo all'Altamura. L'estremo difensore riparte dalla terza serie dopo una stagione in Serie D con la Nuova Sondrio.
IL COMUNICATO
"Il Palermo FC comunica di aver ceduto all’Altamura SS il calciatore Francesco Di Bartolo. il portiere si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione. A Francesco un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".
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