Il ritiro diprosegue tra il lavoro die le visite della dirigenza del, ma parallelamente ilcontinua a essere protagonista sul mercato. La società rosanero è impegnata sia nel completare la rosa con gli ultimi innesti richiesti dal tecnico, sia nello sfoltire l'organico attraverso prestiti e cessioni.

Sul fronte delle uscite, la situazione più calda riguarda Matteo Brunori. Secondo Tuttosport, la Sampdoria starebbe pensando concretamente a un ritorno dell'attaccante umbro, protagonista in blucerchiato nella seconda parte della scorsa stagione con 3 gol in 18 presenze, tutti decisivi nella corsa salvezza. Il quotidiano sottolinea come il giocatore non rientrerebbe più nei piani del Palermo e che il club ligure starebbe valutando l'offerta di un contratto biennale per convincerlo a tornare a Genova. Su Brunori restano comunque gli interessamenti di altre società di Serie B.

Sempre sul fronte delle partenze, il Corriere dello Sport conferma il trasferimento in prestito di Giacomo Corona alla Virtus Entella, operazione definita dopo il rinnovo del contratto del giovane attaccante fino al 2029. Il quotidiano aggiunge che è ormai ai dettagli anche il passaggio di Sebastiano Desplanches al Frosinone, sempre con la formula del prestito, mentre Aljosa Vasic è vicino a una nuova esperienza lontano dalla Sicilia.

Anche il Giornale di Sicilia conferma l'imminente approdo di Desplanches al Frosinone, sottolineando come il portiere classe 2003 avrà la possibilità di accumulare esperienza in Serie A dopo l'ultima stagione trascorsa in prestito al Pescara. Il quotidiano evidenzia inoltre che Corona è già passato all'Entella, mentre su Vasic continua a crescere l'interesse di diverse società, con il Südtirol che, al momento, sembrerebbe in vantaggio rispetto a Vicenza e Padova.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, il Giornale di Sicilia riferisce che il Palermo continua a considerare prioritaria la ricerca di un esterno offensivo mancino. Restano monitorati i profili di Compagnon del Venezia e Kamate dell'Inter, mentre la trattativa per Rao prosegue positivamente: l'accordo con il calciatore sarebbe stato raggiunto e si attende il via libera definitivo del Napoli per chiudere l'operazione.

Sempre secondo il Giornale di Sicilia, procede anche la trattativa per Andrea Bozzolan della Reggiana, individuato come il profilo ideale per ricoprire il ruolo di vice Augello sulla corsia sinistra difensiva. L'operazione sarebbe già in fase avanzata.

Il Corriere dello Sport, infine, sottolinea come il Palermo continui a investire anche sui giovani. Oltre ai prestiti di Corona e Desplanches, il club rosanero prosegue nel progetto di valorizzazione dei talenti, mentre resta concentrato sul completamento della rosa da consegnare a Filippo Inzaghi in vista dell'inizio della nuova stagione. Parallelamente, la società continua a lavorare anche sul dossier relativo allo stadio Renzo Barbera, con la visita in ritiro di Riccardo Bigon e Alberto Galassi, ulteriore testimonianza della vicinanza del City Football Group al progetto rosanero.