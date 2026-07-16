Il ritiro di Santa Cristina in Val Gardena procede tra le prime indicazioni tattiche di Filippo Inzaghi e un mercato che continua a muoversi su più tavoli. La dirigenza rosanero è al lavoro per completare l'organico, cercando di consegnare al tecnico una rosa il più possibile definita prima dell'inizio della stagione. Parallelamente prosegue anche il lavoro sulle uscite, con diversi giovani destinati a fare esperienza lontano dalla Sicilia.

Tra le priorità del Palermo c'è il ruolo di vice Jesse Joronen. Dopo la cessione in prestito di Francesco Di Bartolo all'Altamura e con Sebastiano Desplanches ormai a un passo dal trasferimento al Frosinone, il club di viale del Fante ha individuato in Mattia Fortin il profilo ideale. Il portiere classe 2003, di proprietà del Lens dopo il trasferimento dal Padova, piace per età e prospettiva, tanto che il Palermo potrebbe affondare il colpo a breve. Giornale di Sicilia.

Per la fascia sinistra difensiva, invece, resta sempre più vicino Andrea Bozzolan. Il laterale della Reggiana, di proprietà del Milan, è considerato il profilo perfetto per ricoprire il ruolo di vice Niccolò Augello. L'operazione sarebbe impostata sulla base di un prestito, formula obbligata vista la situazione contrattuale del giocatore con i rossoneri. Anche il Corriere dello Sport conferma come il club emiliano sia disposto a lasciarlo partire solo temporaneamente.

Sul fronte offensivo il Palermo continua a lavorare per rinforzare gli esterni. L'operazione che porta a Emanuele Rao resta viva, ma servirà ancora pazienza: secondo il Corriere dello Sport, il talento classe 2006 sarà valutato da Massimiliano Allegri durante il ritiro del Napoli e solo successivamente gli azzurri prenderanno una decisione sul suo futuro. Parallelamente rimangono monitorati Mattia Compagnon del Venezia, anche se la trattativa vive una fase di stallo, e Issiaka Kamate dell'Inter, altro giovane profilo che continua a essere seguito con attenzione. Giornale di Sicilia.

Per il reparto offensivo, invece, emerge una pista rilanciata da Tuttosport. Il Palermo starebbe lavorando per riportare in rosanero Stefano Moreo, oggi al Pisa, giocatore già allenato da Filippo Inzaghi in Toscana. Secondo il quotidiano torinese, la società siciliana avrebbe proposto come contropartita Jérémy Le Douaron, ipotesi che testimonia la volontà del club di regalare al tecnico un ulteriore centravanti con caratteristiche gradite.

Capitolo uscite. Aljosa Vasic continua ad avere diversi estimatori in Serie B, mentre il futuro di Matteo Brunori resta ancora tutto da definire. Il Giornale di Sicilia parla di una situazione ancora aperta e senza sviluppi concreti, mentre il Corriere dello Sport evidenzia come il club debba gestire con attenzione gli slot dedicati agli over, motivo per cui nelle prossime settimane potrebbero arrivare ulteriori cessioni per liberare spazio in rosa.

Il mercato del Palermo, dunque, entra in una fase sempre più delicata. La dirigenza lavora contemporaneamente tra entrate e uscite, con l'obiettivo di consegnare a Filippo Inzaghi una squadra completa e competitiva in vista dell'inizio del campionato. Tra Fortin, Bozzolan, Rao e il possibile ritorno di Moreo, le prossime settimane si preannunciano decisive per definire il volto definitivo della formazione rosanero.