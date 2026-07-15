Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa dopo la sfida amichevole, vinta 8-0, contro il Gherdeina:

Claudio Gomes può tornare a essere una risorsa importante?

«Tutti i giocatori che sono qui sono importanti. Il ritiro servirà a dimostrarmi il loro valore. Non chiudo la porta a nessuno, anche se a metà agosto dovrò fare delle scelte perché siamo in tanti. Ognuno ha la possibilità di conquistarsi il posto attraverso gli allenamenti e le partite. Giocare nel Palermo è qualcosa di unico e speciale. Dopo le grandi squadre della Serie A, credo che il Palermo venga subito dietro per storia, pubblico e passione. Dobbiamo conquistare sul campo ciò che questa piazza merita. Chi lotta, suda e dimostra attaccamento a questa maglia, con me giocherà.»

I giovani della Primavera possono ritagliarsi uno spazio?

«Senza dubbio. Se sono qui è perché riteniamo che siano all'altezza e possano aiutarci. Se qualcuno dimostrerà di meritare spazio, le porte saranno sempre aperte.»

Come ha trovato Magnani e pensa che il nuovo sistema possa valorizzare maggiormente la trequarti?

«Sarà il campo a dirci se la direzione è quella giusta. Dobbiamo migliorare rispetto ai 72 punti conquistati la scorsa stagione. Cercheremo ancora qualche innesto che ci permetta di interpretare al meglio questo sistema di gioco. Per quanto riguarda Magnani, spero di ritrovare il giocatore che mi aspettavo già l'anno scorso. Ha attraversato un periodo difficile, ma siamo felici che stia meglio. Si è presentato in ritiro in ottime condizioni e oggi mi è sembrato il Magnani che tutti conosciamo. Se sarà così, rappresenterà un grande acquisto.»