La società rosanero avrebbe trovato l'accordo con i francesi per l'estremo difensore.
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Il Palermo, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, avrebbe trovato l'accordo con il Lens per l'arrivo di Fortin.
L'estremo difensore, reduce dall'esperienza con il Padova, verrebbe a colmare l'eventuale vuoto lasciato da Desplanches, in orbita Frosinone, nel reparto dei portieri.
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