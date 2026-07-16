La società rosanero avrebbe trovato l'accordo con i francesi per l'estremo difensore.

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Il Palermo, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, avrebbe trovato l'accordo con il Lens per l'arrivo di Fortin.

L'estremo difensore, reduce dall'esperienza con il Padova, verrebbe a colmare l'eventuale vuoto lasciato da Desplanches, in orbita Frosinone, nel reparto dei portieri.

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