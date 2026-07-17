Il ritiro in Val Gardena prosegue tra lavoro sul campo e indicazioni positive per Filippo Inzaghi, mentre la dirigenza continua a operare per completare la rosa in vista della nuova stagione. Dopo i primi test estivi, il Palermo è concentrato soprattutto sulle ultime operazioni di mercato, con l'obiettivo di consegnare all'allenatore un organico il più possibile definito prima dell'inizio del campionato.

Sul fronte degli arrivi, il terzo colpo ormai definito riguarda la porta. Mattia Fortin, estremo difensore classe 2003 di proprietà del Lens, è ormai a un passo dal diventare il nuovo vice di Jesse Joronen. Secondo il Giornale di Sicilia, la trattativa può considerarsi praticamente conclusa e si inserisce nel riassetto del reparto, considerando l'imminente trasferimento in prestito di Sebastiano Desplanches al Frosinone. Anche Tuttosport conferma l'arrivo del giovane portiere francese come alternativa a Joronen, mentre La Repubblica segnala invece che resta in corsa anche il profilo di Semuel Pizzignacco del Monza, sul quale sarebbe pronto un contratto triennale.

Molto vicina anche la chiusura per Andrea Bozzolan, terzino sinistro classe 2004 della Reggiana. Il difensore, destinato a ricoprire il ruolo di vice Augello, dovrebbe arrivare in prestito, formula confermata anche dalla società emiliana. Sia il Giornale di Sicilia che il Corriere dello Sport indicano l'operazione in fase avanzata, sottolineando come il Milan, proprietario del cartellino, voglia continuare il percorso di crescita del giocatore senza perderne il controllo.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, resta vivo il nome di Emanuele Rao. L'esterno classe 2006 del Napoli continua a essere uno dei principali obiettivi del direttore sportivo Carlo Osti. Secondo il Giornale di Sicilia, manca soltanto il via libera definitivo del club partenopeo, mentre il Corriere dello Sport evidenzia come il Napoli voglia prima valutare il giocatore durante il ritiro con Massimiliano Allegri, rinviando ogni decisione alla fine di luglio. Anche La Repubblica conferma che i dialoghi tra le società sono positivi e che Rao resta destinato ai rosanero.

Più defilata, invece, la pista che porta a Mattia Compagnon del Venezia. Il Giornale di Sicilia spiega che l'interesse non è tramontato, ma nelle ultime ore l'operazione ha perso quota rispetto ad altre priorità del club. Rimane monitorato anche il giovane Issiaka Kamate dell'Inter, profilo ritenuto interessante soprattutto in prospettiva.

Per l'attacco spunta inoltre una nuova idea. Secondo Tuttosport, il Palermo starebbe lavorando per riportare Stefano Moreo in rosanero. L'ipotesi prevederebbe uno scambio con il Pisa, che riceverebbe Jérémy Le Douaron. Si tratta, al momento, di una pista riportata esclusivamente dal quotidiano torinese.

Sul fronte delle uscite, il primo movimento è ormai definito con Desplanches, sempre più vicino al Frosinone in prestito secco. Sempre tra i giovani, è già ufficiale il trasferimento di Francesco Di Bartolo all'Altamura con la formula del prestito con diritto di opzione e controopzione, come riportato dal Corriere dello Sport.

Resta invece aperta la situazione di Aljosa Vasic, che continua ad avere diversi estimatori in Serie B. Il Giornale di Sicilia conferma che il centrocampista è seguito da più club e che il suo futuro resta in bilico. Discorso diverso per Salim Diakité, Kristoffer Lund e Matteo Brunori, giocatori che, secondo il quotidiano siciliano, rimangono tra i profili in uscita, anche se per l'attaccante non sembrano esserci sviluppi concreti verso la Sampdoria, pista ritenuta oggi poco probabile.

Intanto, in ritiro, cresce anche l'entusiasmo attorno a Hernani. Il centrocampista brasiliano ha spiegato come la presenza di Inzaghi sia stata decisiva nella scelta di trasferirsi in Sicilia, ribadendo di voler mettere la propria esperienza al servizio della squadra per inseguire un'altra promozione in Serie A, dopo quelle conquistate con Parma e Monza, come raccontano Giornale di Sicilia, Tuttosport e La Repubblica. Sul campo, il tecnico continua a lavorare sul 4-2-3-1, mentre la società punta a completare gli ultimi tasselli di un mercato che entra nella sua fase decisiva.