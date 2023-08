Calciomercato Palermo, GdS: “Saric-Turchia e rebus Prati. Le priorità di Rinaudo”

Proprio in mediana molto potrebbe cambiare da qui al termine della sessione estiva di calciomercato. Dopo il ritorno al SudTirol di Broh, è Damiani a restare con la valigia in mano ed in lista di partenza, il Palermo monitora con attenzione la situazione che riguarda Matteo Prati. Club rosanero - come raccontato dalla nostra redazione - che aveva anticipato la folta e qualificata concorrenza nella corsa al prospetto nativo di Ravenna, trovando l'intesa con la Spal per l'acquisizione del cartellino del calciatore a titolo definitivo per 5 milioni di euro, più una serie di bonus ed una percentuale sulla futura rivendita da garantire alla società estense. Compilazione e scambio di documenti, proposta di lauto quinquennale all'entourage del centrocampista e affare che pareva ormai solo in attesa di ratifica. Il pressing del Cagliari e la volontà di Prati di approdare subito in Serie A, guidato da un tecnico di carisma e spessore internazionale come Claudio Ranieri, pare però possano fare la differenza e ribaltare gli scenari. Il club di Giulini ha già presentato una proposta paritetica alla Spal, forte del gradimento totale del classe 2003, ed è probabilmente disposto a compiere un ulteriore sforzo per vincere le resistenze del sodalizio estense e strappare il giocatore al Palermo al fotofinish. Il management rosanero è al lavoro per cercare di trovare una quadra e portare a compimento un'operazione di grande lungimiranza e qualità in chiave presente e futura, ma la strada appare sempre più in salita col passare delle ore.