Calciomercato Palermo, trattativa con l’Antalyaspor per il trasferimento di Saric

Dario Saric è stato uno degli acquisti più onerosi della passata stagione per il Palermo targato City Football Group che però sul campo non ha reso quanto sperato. Il centrocampista italo-bosniaco, nonostante si sia speso con dedizione ed encomiabile generosità, non è riuscito a dare corpo, qualità e concretezza alle sue prestazioni nella scorsa Serie B e, con ogni probabilità, ad oggi non ricoprirebbe un ruolo da assoluto protagonista nello scacchiere tattico di mister Eugenio Corini. Di conseguenza, il club rosanero, a fronte di un'offerta cospicua, potrebbe anche aprire ad un possibile trasferimento del centrocampista ex Ascoli.