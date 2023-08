Cagliari-Palermo, i convocati di Corini: ok Mancuso e Valente. Out Aurelio e…

In vista del match di Coppa Italia - tra Cagliari e Palermo - il tecnico Eugenio Corini sta preparando i rosanero alla prima uscita ufficiale della stagione 2023/2024. Dopo ben cinque test amichevoli, per Brunori e compagni è arrivata l'ora di fare sul serio, a partire da sabato sera. Il Palermo recupera, come previsto, Nicola Valente, Edoardo Soleri e Leonardo Mancuso. Tuttavia, non saranno della partita Giuseppe Aurelio ed ovviamente Jeremie Broh, con quest'ultimo ormai accasatosi al SudTirolproprio in mattinata. Questi i convocati della compagine siciliana per la trasferta all'Unipol Domus: