PALERMO, UFFICIALE: CEDUTO JEREMIE BROH AL SUDTIROL

Il Palermo FC comunica di aver ceduto in prestito al Sudtirol il calciatore Jeremie Broh, centrocampista già con un passato in biancorosso

Arriva un'altra cessione per il Palermo FC. Jeremie Broh approda alla corte di Pierpaolo Bisoli, tornando così a vestire la maglia del Sudtirol dopo la promozione conquistata con Javorcic alla guida nella stagione 2021-2022. L'ex Cosenza si rese protagonista di un'annata di ottimo livello per qualità e continuità di rendimento, collezionando quarantadue presenze tra Lega Pro e Coppa Italia di C, impreziosite da quattro gol e tre assist vincenti. Intesa trovata tra le due dirigenze sulla base di un prestito secco, senza alcun diritto di riscatto sul cartellino del classe 1997.