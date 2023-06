Calciomercato Fiorentina, l’ex Palermo Pierozzi è nel mirino del Pescara di Zeman

Linea verde sulla corsia mancina. Lorenzo Milani è rimasto l'unico padrone sul binario mancino. Giovane, tecnico, dallo spirito propositivo. Partito da promessa della terza lega professionistica, l'esterno è diventato un punto fermo nel Pescara di Colombo prima e di Zeman poi, sfruttando al meglio le chances offerte loro da entrambi i tecnici. In una rosa ancora in via di creazione e definizione in vista della stagione calcistica 2023-2024, con numerosi elementi dal futuro ancora in bilico, Milani è tra i pochi certi di proseguire la propria avventura professionale in biancazzurro (esclusi i colpi di scena).

L'edizione odierna del quotidiano "Il Centro" si sofferma sui possibili arrivi per fiancheggiare l'ex Grosseto sulla parte sinistra del campo, dopo gli addii praticamente annunciati di Crescenzi e Gozzi. Dopo il no incassato dalla Juventus per Nicolò Savona, il Delfino starebbe mostrando parecchio interesse per Edoardo Pierozzi. L'ex Pistoiese lo scorso anno ha vestito le maglie di Palermo e Como in Serie B, totalizzando solo sette presenze. Molto meglio l'anno prima con la casacca dell'Alessandria, con la quale è sceso in campo per diciannove volte in cadetteria. Nel suo futuro potrebbero esserci Zeman e il Pescara? Seguiranno aggiornamenti.