Calciomercato Fiorentina, Italiano chiama Nzola: ore calde per il bomber dello Spezia

Lo Spezia è retrocesso dalla Serie A e rappresenta una delle realtà favorite per la promozione ai nastri di partenza del prossimo torneo cadetto. Numerosi i pezzi pregiati che possono generare introiti e plusvalenze significative in casa ligure, capitali da investire oculatamente sul mercato per allestire una rosa in grado si primeggiare nel campionato di Serie B 2023-2024. Tra i nomi caldi in uscita, secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Repubblica Firenze, ci sarebbe quello di Mbala Nzola.