Calciomercato Cremonese, Ballardini vuole Coda del Genoa per puntare alla Serie A

Ballardini resta al comando della formazione grigiorossa e punta Massimo Coda come esperto bomber per tornare in Serie A.

Mediagol ⚽️

La Cremonese ha ormai superato la delusione derivata dalla retrocessione dalla scorsa Serie A e pensa già alla prossima stagione in cui si auspica un pronto ritorno verso la massima serie. L'apertura dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si concentra anche sulla ripartenza dei grigiorossi in cadetteria. In primis, il club lombardo avrebbe confermato Davide Ballardini come guida tecnica, un dettaglio non di poco conto visto un finale del precedente campionato che vedeva l'ex allenatore di Palermo e Genoa lontano dalla Cremonese e che invece potrebbe rinnovare il proprio contratto fino al 2025.