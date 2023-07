Calciomercato Catanzaro, rinforzo a centrocampo: Pompetti in arrivo dall’Inter

Il Catanzaro, fresco di promozione in Serie B, è al lavoro per rinforzare la squadra in vista dell'inizio della prossima stagione agonistica.

Colpo a centrocampo per il Catanzaro . Il club calabrese ha reso noto l'acquisto a titolo definitivo del cartellino di Marco Pompetti dall' Inter . Il classe 2000 ha disputato l'ultima stagione in Serie B con la maglia del Sudtirol dove ha racimolato diciassette presenze. Ecco, di seguito, la nota ufficiale del Catanzaro .

"L’US Catanzaro 1929 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Football Club Internazionale Milano i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marco Pompetti. Il centrocampista, classe 2000, si è legato al club giallorosso per due anni. Nella passata stagione ha giocato in prestito, in serie B, con il Südtirol mentre l’anno precedente aveva militato nel Delfino Pescara 1936 (serie C girone B), disputando complessivamente 36 gare e realizzando 5 reti e 11 assist".