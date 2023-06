Si concluderà dopo due stagione e la promozione in Serie B l'esperienza di Pietro Cianci con il Catanzaro. L'attaccante nativo di Bari era arrivato in giallorosso dopo l'ottima stagione con il Teramo, attraverso la mediazione del Sassuolo che lo ha acquistato e girato ai calabresi. Sette gol in trentaquattro presenze in questa stagione, per un totale di tredici marcature in settantasei presenze con il club ionico.