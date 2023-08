Calciomercato Cagliari, ecco Matteo Prati: visite mediche per il giovane playmaker

Matteo Prati è virtualmente un nuovo calciatore del Cagliari. Limati gli ultimi dettagli tra le parti per l'approdo del centrocampista classe 2002 alla corte di Claudio Ranieri, il calciatore protagonista con la Spal in Serie B e con l'Italia Under 20 al Mondiale in Argentina firmerà a breve il contratto che lo legherà al club sardo. Il talentuoso e duttile playmaker - secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com - sta svolgendo le visite mediche di rito, con l'ufficialità che è attesa nelle prossime ore.