Brescia-Palermo: sfida di Castagnini verso i playoff e incrocio rosa al Rigamonti

Buon lavoro di Renzo Castagnini nel suo triennio in seno al club rosanero. Eccellente strategia e buona gestione in termini di idee e risorse, in relazione a contingenze avverse e budget risicato. In tandem con Baldini e la squadra, il dirigente toscano ha costruito un'impresa sportiva focale per il valore tecnico ed il peso specifico in chiave futura per la storia del club palermitano. Strepitoso il lavoro svolto dal tecnico di Massa. Un capolavoro unico ed indimenticabile. Sul piano tattico, motivazionale e psicologico. Entrambi eroi, a loro modo. Iconici e degni di una sana gratitudine ed una meritata riconoscenza l'opera professionale prestata. Competenza, impegno, competenza e indole da sognatori che non guasta mai, o forse, a volte sì. Perché il sogno culminato con la promozione in B, si auspicava di alimentarlo e renderlo ancora più bello, magari protraendo il viaggio con destinazione Serie A, Tuttavia, alcune incomprensioni e divergenze concettuali tra il management della nuova proprietà ed il binomio tecnico-dirigenziale in carica hanno portato alle dimissioni del tecnico Silvio Baldini e del direttore sportivo Renzo Castagnini. Un epilogo probabilmente già scritto e prevedibile, in ragione di tutte le criticità presentate.