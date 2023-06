Brescia, Gastaldello: “E’ stata un’annata difficile, spero in un’altra opportunità”

Il Brescia resta in attesa di conoscere in quale categoria sarà l'anno prossimo. Se sarà Lega Pro come indica il verdetto del campo o Serie B con una tra Lecco e Reggina escluse dal campionato . Nel frattempo, il tecnico Daniele Gastaldello ha parlato alla tv genovese Telenord - del suo futuro e della sua ex squadra da calciatore: la Sampdoria . Di seguito, le sue parole:

"Al Brescia è stata un’annata difficile, brutta per come è finita. Sono contento di come sono stati fatti gli ultimi mesi, abbiamo fatto una grande rincorsa. Retrocedere in due partite in cui non meritavamo fa male, il calcio è fatto così. Bisogna imparare anche da queste cose. Futuro? Da grande, ho appena compiuto 40 anni, mi piacerebbe continuare a fare l’allenatore. È un percorso che ho iniziato quest’anno e mi è piaciuto tanto. La retrocessione mi ha fatto male dal punto di vista sportivo. L’esperienza è stata importante, mi sono divertito, ci ho messo passione. È stato un piacere farlo a Brescia, spero di avere un’altra opportunità. Ho un contratto e aspetto di capire cosa succederà con la storia del ripescaggio. Poi valuterò il da farsi. Spero di fare tanta esperienza. Sono legato alla Sampdoria perché è stata una parte importante della mia vita, otto anni, non me ne sono dimenticato. Dovevo esserci alla festa degli Ultras, ma ho preferito evitare per i fatti di Brescia, ma sarei venuto volentieri a salutare i tifosi e spero che ci sia un’altra possibilità in futuro".