Brescia, nodo panchina: Gastaldello in corsa, Alvini il preferito. Ipotesi Zaffaroni

Dopo esser stato esonerato dalla società grigiorossa quest'anno, senza riuscire a vincere neanche un partita, l'ex allenatore di Albinoleffe e Pistoiese è in attesa di un'altra grande chiamata. La sua carriera recente parla per lui: playoff di Lega Pro vinti con la Reggiana e ottavo posto raggiunto in Serie B con il neopromosso Perugia. Comune denominatore: il far esprimere alle sue squadra un buon calcio.

L’intensità e l’aggressività sono stati i tratti distintivi della fase di non possesso proposta dall’allenatore di Fucecchio. La predilezione della difesa in avanti, aggressiva e che abbia un forte riferimento sull’uomo sono aspetti imprescindibili del suo calcio. Inoltre per Alvini è fondamentale la costruzione dal basso: richiesta, ricercata, pretesa. In questo modo si può portare la palla ai trequartisti e agli attaccanti in modo pulito. Lavoro svolto a tratti egregiamente dalla umile Cremonese in questa Serie A, prima dell'avvento di Davide Ballardini in panchina.

Secondo quanto riportato dal quotidiano "Brescia Oggi" il nuovo nome per la panchina biancazzurra è Marco Zaffaroni. L'ex Cosenza è reduce dall'impresa di Verona, dove, in tandem con Bocchetti, ha salvato l'Hellas dalla Serie B dopo lo spareggio con lo Spezia. Si resta in attesa della scelta di Cellino, in tandem con Castagnini sulla scelta del nuovo allenatore.