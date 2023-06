Brescia, Cellino spera nella B e punta al ritorno di Marroccu. L’ex Hellas Verona…

Il Brescia resta in attesa di conoscere in quale categoria sarà l'anno prossimo. Se sarà Lega Pro come indica il verdetto del campo o Serie B con una tra Lecco e Reggina escluse dal campionato. Nel frattempo, il patron Massimo Cellino continua il suo lavoro di costruzione dell'organigramma societario. Dopo il ritorno di Renzo Castagnini nel ruolo di direttore sportivo, il presidente sardo punta a riaccogliere in dirigenza un'altra vecchia conoscenza delle "Rondinelle". Francesco Marroccu, fresco di separazione dall'Hellas Verona - secondo quanto riportato da Brescia Oggi - potrebbe presto essere ufficialmente biancazzurro.