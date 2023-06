Ultimo atto della Serie B 2022-2023 per il Cosenza di Viali che, questa sera, riceverà il Brescia per la gara di ritorno del playout salvezza. Fischio d'inizio alle 20:30 in un Rigamonti tutto esaurito. Le due squadre si affrontano con l'obiettivo di ottenere permanenza nel campionato cadetto, dopo il match dell'andata terminato 1-0 in favore dei calabresi con la rete decisiva realizzata da Nasti al 70' minuto di gioco.