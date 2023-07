Cremonese, Okereke potrebbe proseguire in Serie A: c’è il Bologna sull’attaccante

David Okereke e la Serie A potrebbero continuare a condividere nuove esperienza. La retrocessione del Venezia l'anno prima non ha rotto questo particolare legame tra l'attaccante nigeriano e la massima categoria italiana. Il suo trasferimento alla Cremonese gli permise di totalizzare ulteriori trentatré gettoni e di mettere a referto sette gol + due in Coppa Italia , che fanno nove centri stagionali.

Secondo quanto riportato dal quotidiano "La Gazzetta dello Sport" l'ex giocatore dello Spezia potrebbe continuare a calcare i principali impianti sportivi presenti in Italia. In questo caso è forte l'interesse del Bologna di Thiago Motta, prossimo dal salutare Nicola Sansone. Qualche sondaggio è già stato effettuato, i grigiorossi potrebbero far partire Okereke per una cifra vicina ai 4,5 milioni.